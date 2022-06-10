بلماضي:”خسرنا لاعبا جيدا وانسانا رائعا”

عبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن حزنه العميق لرحيل لاعب اتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

وقال، بلماضي، في تصريح للموقع الرسمي للفاف:”بكل تأكيد هاته فاجعة كبيرة، تلقاها وفد المُنتخب الوطني الأول”.

“على كل حال الحمد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمو ويوسع عليه، الله يعطي الصبر لوالديه”.

“لقد تأثرنا كثيرا وبشكل عميق لرحيل اللاعب، لقد كان لاعبا جيدا، من الناحية الفنية ومن الناحية الانسانية”.

“منذ قدومي للمنتخب الوطني قبل 4 سنوات بدأ بن حمودة يلعب مع اتحاد العاصمة تدريجيا، لقد شاهدت تطوره عن قرب، استطاع الالتحاق بالمنتخب الوطني المحلي وأصبح لاعبا مهما، نحن تحت الصدمة ولا أجد الكلمات للتعبير عن حزني العميق لهذه الفاجعة”.