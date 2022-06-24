بلماضي:”راني فرحان بالتواجد في وهران وأتمنى نجاح العرس المتوسطي”

أعرب الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد بمدينة وهران، لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

حيث قال، بلماضي، في تصريحات للتلفزيون العمومي، لحظة وصوله إلى مدينة الباهية اليوم الجمعة.

“أشكر والي ولاية وهران ووزير الشباب والرياضة على الاستقبال الجيد، وأنا موالف وهران بحكم أنني أقطن بمستغانم”.

كما أضاف:”أنا سعيد جدا بالتواجد بمدينة وهران من أجل حضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

قبل أن يختم:”أتمنى نجاح العرس المتوسطي ولا أشك في ذلك”.