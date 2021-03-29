بلماضي:”زطشي يستحق الخروج بهذه الطريقة لأنه ساهم في التتويج بالكان”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن خير الدين زطشي يستحق التكريم الذي حظي به من اللاعبين بعد مُساهمته في التتويج بالكان.

بلماضي قال في الندوة الصحفية اليوم بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

“لقد أوفى خير الدين زطشي بكل وعوده الذي قطعها لي في أول اجتماع بيننا شهر أوت من سنة 2018 وهذا ما أعجبني في هذا الرجل”.

“زطشي كان عند كلمته وبفضل الوعود الذي أوفى بها اتجاه المنتخب فزنا بكأس أمم إفريقيا 2019”.

“زطشي يستحق الخروج بهذه الطريقة الجميلة لأنه ساهم بنفس القسط رفقة اللاعبين الطاقم الفني والطاقم الإداري في تتويجنا بالكان”.