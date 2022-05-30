بلماضي:”سعيد بالعودة لـ 5 جويلية وأتمنى حضورا قويا لمساندتنا”

تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن عودة المنتخب الوطني للاستقبال بملعب 5جويلية الأولمبي بعد تغيير ملعب مباراة أوغندا.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى،:” علمنا بقرار تغيير مباراة أوغندا التي كانت مبرمجة بملعب وهران “.

كما أضاف بلماضي:”شاهدت سابقا عدة مباريات في 5 جويلية، وأرضية الملعب جيدة لمباريات المنتخب”.

وأوضح الناخب الوطني بلماضي:” سنلعب مباراتنا القادمة بملعب 5 جويلية بكل سرور وآمل أن تحضر جماهير غفيرة لمساندتنا”.