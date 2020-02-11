بلماضي:”سعيد بانضمام وادو للطاقم الفني للخضر”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن قضية التحاق التقني المغربي واللاعب الدولي السابق “عبد السلام وادو” بالطاقم الفني للخضر.

“بلماضي” قال في تصريح خص به الموقع الرسمي للفاف سهرة اليوم الثلاثاء.

“أود ان أُعلمكم عبر هذا البيان التحاق المغربي عبد السلام وادو بطاقمنا الفني كمتربص بداية من شهر مارس الجاري على ان يُكمل تكوينه للحصول على شهادة يويفا برو”.

“نستقبل بكل اللاعب الدولي المغربي السابق ضمن طاقمنا الفني، كان لاعبا كبيرا ويملك سيرة ذاتية ثرية”.

“وادو لعب معي في فالنسيان ودربته في بداياتي مع فريق لخويا، هو شخص لديه إرادة كبيرة كما يتميز بانضباط شديد سمحا له بالحصول على العديد من الشهادات التدريبية”.

“هذه العوامل الآخير هي من جعلتني أُعجب بعبد السلام وادو ولذلك فمن المنطقي جدا ان يكون هذا الشخص المثالي ضمن طاقمنا الفني”.

وختم:”أتمنى ان يجد منا كل الدعم للذهاب بعيدا في مشواره التدريبي”.