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الرياضة

بلماضي:”سنصحح أخطاء الماضي وسنكون حاسمين أكثر أمام المرمى”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلماضي:”سنصحح أخطاء الماضي وسنكون حاسمين أكثر أمام المرمى”
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تعهد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على تدارك الأخطاء التي إرتكبها لاعبو المنتخب الوطني، في المواجهتين السابقتين أمام أنغولا و بوركينا فاسو.

وصرح الناخب جمال بلماضي، اليوم الإثنين، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة موريتانيا:”الكل يتحمل مسؤليته، واللاعبين سيقدمون ماعليهم في الميدان”.

وتابع بلماضي:” لاتزال أمامنا فرصة للتأهل، سنصحح الأخطاء الماضية، وسنواصل اللعب وبسط سيطرتنا في الميدان وتطبيق طريقة لعبنا”.

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