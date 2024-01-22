بلماضي:”سنصحح أخطاء الماضي وسنكون حاسمين أكثر أمام المرمى”

تعهد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على تدارك الأخطاء التي إرتكبها لاعبو المنتخب الوطني، في المواجهتين السابقتين أمام أنغولا و بوركينا فاسو.

وصرح الناخب جمال بلماضي، اليوم الإثنين، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة موريتانيا:”الكل يتحمل مسؤليته، واللاعبين سيقدمون ماعليهم في الميدان”.

وتابع بلماضي:” لاتزال أمامنا فرصة للتأهل، سنصحح الأخطاء الماضية، وسنواصل اللعب وبسط سيطرتنا في الميدان وتطبيق طريقة لعبنا”.