بلماضي:”سنعمل بشكل جيد تحسبا لـ”الكان”لتحقيق هدفنا بالتأهل للمونديال”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني، والأهداف المنتظر تحقيقها.

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، على هامش الندوة التي عقدها بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى:”قائمة تربص هذا الشهر تعرف حضور لاعبين جدد”.

وأضاف بلماضي:”سنستمر في العمل في هذا التربص تحسبا لخوض مبارتي تصفيات مونديال 2026، ومايهمني هو العمل مع اللاعبين والتطور لتحقيق الهدف بالتأهل للمونديال”.

وتابع المتحدث:”سنواصل التحضير لكأس إفريقيا في التربص المقبل خلال شهر نوفمبر بمناسبة أول مواجهتين لتصفيات المونديال، وسنبدء بقوة لنهي العمل بشكل جيد”.