بلماضي:”سنلعب كامل حظوظنا لتحقيق التأهل”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الإثنين، على إستعداد منتخبه على لعب كامل حظوظه للتأهل للدور ثمن نهائي من كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح بلماضي اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة موريتانيا:” لا نريد العودة مبكرا للديار”.

وأضاف بلماضي:”سنلعب كامل حظوظنا لآخر دقيقة، لتحقيق التأهل للدور المقبل من “الكان””.

وتابع بلماضي:” الجانب النفسي مهم جدا في هذا النوع من المواجهات، و ليس لدينا ضغط و نريد مواصلة المشوار”.