بلماضي:”سيأتي اليوم الذي ننهزم فيه لكن.. “

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن فوز الخضر اليوم جاء ضد منتخب نيجيري يملك نجوم عالمية.

بلماضي قال في الندوة الصحفية بعد المواجهة:”لا يمكن أن نفوز بكل مبارياتنا، سيأتي اليوم الذي ننهزم فيه ولكن عندما ننهزم أريد أن يعاني الفريق المنافس وأن يخطف الفوز منا بصعوبة”.

“يجب أن نواصل على هذا المنوال.. أن نسجل الأهداف وأن لا نتلقى أهداف، اليوم سجلنا هدفا وحيدا، وكان بإمكاننا إضافة أهداف أخرى لو كنا أكثر تركيزا”.

“بفضل اللاعبين تمكنا من الفوز في هذه المباراة أمام أرمادة من اللاعبين الجيدين الذين شاركوا في كأس العالم”.