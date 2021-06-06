بلماضي:”ضغط المنافس جعلني أغير الخطة و دخول سليماني كان موفقا”

فاز سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية بفضل رياض محرز، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

مُدرب المُنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قال عقب الفوز بهدف يتيم دون رد على حساب مالي:”ليس دائما نفوز بنتائج ثقيلة لأن هناك مباريات صعبة.. ضغط المنافس جعلني أغير الخطة و دخول سليماني كان موفقا..من المهم المحافظة على سلسلة المباريات بدون هزيمة و يجب الحفاظ على هذه الروح”.

وكان المُنتخب الوطني قد واجه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة منتخب موريتانيا وديا سهرة الخميس الماضي وفاز عليه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، في حين سيُجري أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر مُباراة ودية لهم في تربص شهر جوان يوم الجمعة المُقبل ضد المنتخب التونسي بملعب حمدي العقربي “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.