بلماضي:”فزنا بالمعركة الأولى في انتظار التأكيد في الثانية”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن أهمية الفوز المحقق ضد المنتخب الكاميروني برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وصرح الناخب الوطني بلماضي، لقناة النهار، عقب وصول بعثة المنتخب لأرض الوطن:” لم نفز من قبل على الكاميرون التي لم تنهزم منذ 1998 داخل الديار”.

وأضاف بلماضي:”المنتخب الكاميروني ليس بالمنتخب السهل، لديهم الخبرة والفرديات القوية”.

وأوضح بلماضي:” اللاعبون يعرفون جيدا أن لا تزال مباراة العودة، فُزنا بالمعركة الأولى في انتظار المعركة الثانية بالتشاكر”.

كما وجه الكوتش بلماضي، شكره لأنصار الخضر المتنقلين للكاميرون بالقول:” أشكرهم جزيل الشكر لقد تعبوا معنا، والحمد لله تمكننا من اسعادهم بالفوز”.