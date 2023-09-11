بلماضي:”فضلت البقاء رغم الإقصاء من المونديال من أجل إسعاد الشعب مرة أخرى”

حل الناخب الوطني جمال بلماضي. أمس الأحد. ضيفا لحصة AFTER FOOT المبثة عبر قناة RMC الفرنسية. للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني.

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي:”كنت قادراً على المغادرة بعد خيبة الإقصاء من كأس العالم، ونيل فرصة تدريب العديد من الأندية، لكنني فضلت البقاء من أجل إسعاد الشعب الجزائري من جديد”.

وأضاف بلماضي:”نحن الآن في مرحلة إعادة المنتخب وتجديد المنتخب، هدفنا هو تجريب أكبر عدد من اللاعبين وهذا ما سيجعل تحقيق نتائج إيجابية يبقى أمرا صعبا”.

وتابع المتحدث:”تعرضت للانتقادات بسبب عدم إشراكي لاعبين جدد رغم حسم التأهل للكان، ومتأكد أنني لو قمت بإشراك التشكيلة الأساسية ضد تنزانيا لحققنا الفوز”.

كما أكد ذات المتحدث: “الأشخاص الذين ينتقدوني يعرفون هذا الأمر، ولكن يتكلمون كأنهم لايعرفون كرة القدم، والكرة الإفريقية تطوّرت كثيرا و أصبحنا لا نشاهد نتائج ثقيلة في المباريات”.