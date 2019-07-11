بلماضي:”كانت مباراة صعبة سيطرنا عليها وضيعنا فرص عديدة”

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن مواجهة “كوت ديفوار” كانت صعبة جدا رغم تحقيق الخضر للتأهل للدور النصف النهائي.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء.

“بالتأكيد أن مباراة كوت ديفوار كانت صعبة جدا لأن الخصم كان منظما بشكل جيد وكان ينتظر خطأ من طرفنا لخطف التأهل”.

“المنتخب الإيفواري يملك نوعية من اللاعبين الرائعين الذين بإستطاعتهم إلحاق الضرر بنا، خاصة وأنهم دخلوا المباراة بقوة بفرصة غرادال التي إصطدمت بالقائم”.

“بعد ذلك سيطرنا على المواجهة وضيعنا العديد من الفرص وخاصة فرصة قتل المباراة عندما ضيع بونجاح ركلة جزاء لكن للأسف لم نقم بذلك”.

“في النهاية مايهمني هو التأهل للدور النصف النهائي ضد منتخب إيفواري قوي وأنا راضي جدا”.