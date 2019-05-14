عاجل

بلماضي:”لاعبان أو ثلاث لغلق القائمة المعنية بالكان”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي:”لاعبان أو ثلاث لغلق القائمة المعنية بالكان” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أنّ قائمة الـ23 لاعبًا، المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة بمصر جاهزة بنسبة كبيرة.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر” في حوار خص به الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبور” القطرية.

أين قال:”القائمة النهائية جاهزة بنسبة 90 %، وينقصها عنصران أو ثلاث لإغلاقها، وقد تشهد مفاجآت وهذا وارد قبل المنافسات الكبرى”.

موضحًا من ناحية أخرى أنّ مدّة عمله وطاقمه مع النخبة لم تتعدّ الثامن أشهر التي إعتبرها قصير، مؤكدًا أنّ هذه المدة هي في الحقيقة شهر واحد فقط.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com