بلماضي:”لاعبان أو ثلاث لغلق القائمة المعنية بالكان”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أنّ قائمة الـ23 لاعبًا، المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة بمصر جاهزة بنسبة كبيرة.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر” في حوار خص به الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبور” القطرية.

أين قال:”القائمة النهائية جاهزة بنسبة 90 %، وينقصها عنصران أو ثلاث لإغلاقها، وقد تشهد مفاجآت وهذا وارد قبل المنافسات الكبرى”.

موضحًا من ناحية أخرى أنّ مدّة عمله وطاقمه مع النخبة لم تتعدّ الثامن أشهر التي إعتبرها قصير، مؤكدًا أنّ هذه المدة هي في الحقيقة شهر واحد فقط.