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بلماضي:”لا أخشى أي منتخب وجميع المنتخبات صعبة”

الرياضة
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بلماضي:”لا أخشى أي منتخب وجميع المنتخبات صعبة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه لا يخشى أي منتخب ويحترم الجميع للوصول إلى أبعد حد في كأس أمم إفريقيا.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية.

“هناك الكثير من المنتخبات الكبيرة المشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا لكننا جئنا لمصر بكثير من الآمال للذهاب بعيدا في الكان”.

“رأينا أن الكثير من المنتخبات المرشحة وجدت صعوبات كبيرة ضد منتخبات قال عنها البعض أنها صغير ولاتملكين لاعبين كبار”.

“لاأستطيع القول أنني أخشى هذا المنتخب أو ذلك المنتخب ويجب آخذ جميع المنتخبات بجدية كبيرة وعدم إستصغار أي منافس”.

“لقد حللنا منتخب تنزانيا قبل الكان وسنعيد تحليل مباراتها ضد السينغال ويجب التحضير جيدا لجميع المقابلات”.


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