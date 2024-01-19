بلماضي:”لا توجد منتخبات صغيرة في إفريقيا”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن مستوى كرة القدم الإفريقية تطور، ولايمكن الحكم مسبقا على أي منتخب.

وصرح الناخب جمال بلماضي، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة بوركينا فاسو:” لاتوجد منتخبات صغيرة في إفريقيا”.

وأضاف بلماضي:”كل منتخبات تلعب بطريقة مُنظمة، وخير دليل منتخب غينيا الإستوائية تتصدر مجموعتها”.

وأوضح بلماضي في حديثه:”كل المنتتخبات تلعب بدون ضغط، وتقدم مباريات كبيرة، وأنا لست متفاجئ من مستوياتها في هذه “الكان”.