بلماضي:”لدي أمل في اللاعبين وهناك من سيلتحق بالخضر وهذا هو الأهم”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، رضاه عن مستوى لاعبي الخضر في مباراة أمس الأربعاء، ضد المنتخب المالي.

وصرح بلماضي لقناة النهار عقب نهاية اللقاء:”نملك لاعبين ذو مستوى عالي، ولدي أمل فيهم بأنهم سيقدمون الإضافة للمنتخب الوطني”.

وتابع بلماضي تصريحه:” لاعبون كبن طالب وبن ناصر وزروقي في وسط الميدان، بإمكانهم تقديم عدة أشياء، والأهم هو هناك لاعبين جدد سيلتحقون بنا”.

وأوضح بلماضي:” أقحمت ليريس في منصب غير منصبه، لأنني أردت إخراج توبة، واكتشاف إمكانية منحه الإضافة على الجهة اليمنى”.