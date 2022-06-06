بلماضي:”لست متفاجئا من مستوى زغبة ومبولحي باستطاعته تقديم المزيد

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن رضاه لمردود حارس المنتخب الوطني، مصطفى زغبة في المباراة التي لعبها ضد أوغندا.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، لقناة النهار، قبل استعداد الخضر للإقلاع من أرض الوطن:” لست متفاجئا من مستوى زغبة، قدم مباراة كبيرة”.

وأضاف الناخب الوطني:” مبولحي قدم الكثير ولا يزال يستطيع تقديم الأفضل وأنتوني سنرى مايمكن أن يقدمه”.

أما بشأن الجدد وأول خرجة إفريقية في مسيرتهم مع المنتخب الوطني، قال بلماضي في هذا الشأن:” مرحبا بكم في إفريقيا وبرهنوا إمكانياتكم”.