“بلماضي”:”لست مجنونا لأقوم بهذا الأمر!!”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه لايحدث نفسه بعد مباريات الخضر وإنما يقوم بإعادة المباريات لتدوين الأخطاء.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مواجهة “غينيا”.

“لست مريضا حتى أتحدث مع نفسي بعد المباريات لكن في الحقيقة لن أكون راضي تماما عن نفسي”.

“في البداية أقوم بإعادة اللقاء لأكتشف الأخطاء التي وقعنا فيها وأدون ذلك، بعدها أرتاح قليلا”.

“بين المباراة والمباراة الآخرى لايوجد وقت كبير وبداية من الغد سأبدأ التفكير في مواجهة الربع النهائي”.

“غدا سنتوجه إلى السويس وسنقوم بمعاينة منتخبي كوديفوار ومالي الذي من المقرر أن نواجههما في الدور الربع النهائي من الملعب”.