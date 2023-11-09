بلماضي:”لما التحقت بالخضر في 2018 وجدت المنتخب مقسّماً”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، عن العديد من الخبايا المتعلقة بالمنتخب الوطني، منذ توليه زمام العارضة الفنية عام 2018.

وصرّح الناخب بلماضي، على هامش الندوة التي نشّطها بجامعة الجزائر 3 بدالي براهيم: عند التحاقي في 2018 بالعارضة الفنية للمنتخب وجدت المجموعة مقسمة وغير متحدة”.

وأردف:”كان هناك كوادر للمنتخب الوطني كانوا يعتقدون أن المنتخب ملك لهم”.

وأضاف بلماضي :”التحقت بالمنتخب الوطني سنة 2018 و وجدته في المرتبة 14 افريقيا، وكنا بدون فوز خارج الجزائر منذ أربع سنوات”.

وتابع المتحدث:”بصفتي لاعبا سابقا و مناصرا، لكن لم أكن أعرف ماذا يوجد من مشاكل، لكني كنت مهتما بمتابعة المنتخب الوطني ومدى تطوّره”.