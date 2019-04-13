بلماضي:”لم نحدد بعد مكان التحضير لكأس إفريقيا”

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي، أن التركيز سيكون منصباً على إختيار أفضل مكان من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا المقبلة بمصر.

وصرح بلماضي في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” القطرية:”وضعنا عدّة أماكن قد نجري فيها معسكراً تحضيرياً، وقطر واحدة منها”.

مضيفا:”سنأخذ كلّ وقتنا للتفكير في المكان المناسب، ونهدف لتحقيق تحضير ممتاز، دون إهمال أي نقطة، سواءً المناخ أو الانسجام”.

“وخاصة المنشآت الرياضية التي ستضمن لنا التحضير المناسب، فضلاً عن المباريات الودية التحضيرية للمنافسة، لذلك لا شيء مؤكداً حتى اللحظة”.