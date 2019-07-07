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“بلماضي”:”لم يتأثر الأساسيون ببقائهم 10 أيام دون منافسة”

الرياضة
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“بلماضي”:”لم يتأثر الأساسيون ببقائهم 10 أيام دون منافسة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن الفترة التي تواجد فيها اللاعبون الأساسيون دون منافسة منذ مباراة السنغال لم تأثر على الخضر ضد غينيا.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مواجهة “غينيا”.

“لقد سيرنا الفترة التي فصلت مواجهة السنغال وغينيا بأفضل طريقة ممكنة وبقاء اللاعبون الأساسيون دون منافسة لم يؤثر علينا خاصة وأننا عملنا بجد وسمحنا للذين شاركوا ضد كينيا والسنغال بآخذ قسط من الراحة”.

“مباراة تنزانيا كانت فرصة سامحة لمشاركة الجميع وهذا امر مهم جدا والآن الكل يملك نفس المستوى البدني للمشاركة في المواجهات القادمة”.


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