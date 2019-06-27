بلماضي:”ليس بإمكان الجميع الفوز على السنغال ولكن !!”

أكد المدرب الوطني جمال بلماضي أن الفوز على السنغال لن يُلبسهم ثوب المرشح للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية.

“رغم فوزنا على السينغال لم نلبس بعد ثوب بطل إفريقيا لكن الأكيد أن الفوز على منتخب مرشح للتتويج ليس شيئ صغيرا وسهلا”.

“لا أظن أن هناك العديد من المنتخبات الإفريقية القادرة على الفوز على السينغال وفوزنا عليهم لايعني الكثير لأنها مجرد مباراة ثانية في دور المجموعات”.

“ينتظرنا الكثير من العمل والكثير من المباريات للوصول إلى أبعد حد في كأس أمم إفريقيا والتتويج باللقب وذلك رغم فوزنا على المنتخب الأول في القارة”.

“الآن سنحتفل بالفوز ونسترجع أنفاسنا للتحضير بشكل جيد لمباراة تنزانيا في الجولة الثالثة”.