بلماضي:”مريزيق لاعب للمستقبل ولهذا السبب لم أشركه أمام غينيا”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن السبب الحقيقي الذي دفعه لعدم اقحام الوافد الجديد، حسام الدين مريزيق.

حيث قال بلماضي مباشرة عقب اللقاء للتلفزيون العمومي:”أملك دائما التفكير الذي يذهب لعدم وضع اللاعبين تحت الضغط”.

“مريزيق يحتاج للوقت مع المنتخب الوطني رغم تأكيدي بأنه لاعب يملك امكانيات لكن يجب أن يُدرك أنه الآن في مستوى آخر”.

“يجب على مريزيق مواصلة العمل، وهو لاعب تاع مستقبل وسأمنحه الفرصة عندما تكون الظروف جيدة”.