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الرياضة

بلماضي:”مصر وصيفة آخر نسخة من “الكان” ومواجهتها اختبار قوي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلماضي:”مصر وصيفة آخر نسخة من “الكان” ومواجهتها اختبار قوي”
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أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري وديا يوم الإثنين.

وصرّح بلماضي لقناة النهار، اليوم الجمعة، قبل سفرية الخضر إلى الإمارات:”منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور التصفوي الأخير المؤهل للمونديال”.

وأضاف المتحدث:”مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.

وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.

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