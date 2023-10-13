بلماضي:”مصر وصيفة آخر نسخة من “الكان” ومواجهتها اختبار قوي”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري وديا يوم الإثنين.

وصرّح بلماضي لقناة النهار، اليوم الجمعة، قبل سفرية الخضر إلى الإمارات:”منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور التصفوي الأخير المؤهل للمونديال”.

وأضاف المتحدث:”مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.

وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.