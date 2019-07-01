“بلماضي”:”من شاركوا اليوم كانوا ينتظرون فرصتهم بفارغ الصبر”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه من المهم جدا تدوير التشكيلة الأساسية لكي يكسب الجميع ريتم المنافسة.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها سهرة اليوم الإثنين.

“اللاعبون الذين شاركوا اليوم ليسوا لاعبون إحتياطيون وإنما هم لاعبو المنتخب الوطني الجزائري وهذا أمر مهم، أنا راضي على آدائهم ولم أستغرب ذلك”.

“الجميع عمل بجد منذ التربص الأول الذي جرى بسيدي موسى لغاية اليوم وطبقوا برنامج التحضيرات بحذافيره والكل كان ينتظر في فرصته بفارغ الصبر وبالكثير من الرغبة لإظهار إمكانياتهم وكان لهم ذلك اليوم”.

“من المهم جدا أن يملك جميع اللاعبون ريتم المنافسة وكان من المهم إراحة اللاعبين الذين شاركوا في مقابلتين ضد كينيا والسنغال في ظرف 4 أيام”.