بلماضي:”من يُسرب تشكيلة المنتخب خائن الوطن”

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن غضبه بسبب تصرفات بعض الأشخاص واللذين حسبه يسربون تشكيلات المنتخب الوطني الأساسية المعنية بالمباريات قبل موعد صدورها.

وصرح بلماضي لقناة النهار، صبيحة اليوم الأربعاء، بعد عودة وفد الخضر من الأراضي السنغالية:”أمر خطير مايحدث! يوجد خائن يسرب تشكيلة المنتخب الأساسية قبل المباريات”.

وأضاف بلماضي:”تشكيلة المنتخب الأساسية معلومة مهمة وحساسة، سبق وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصيرية وقام بفعلته وهو سعيد بذلك”.

وأوضح بلماضي:”يوجد شخص خبيث إن صح القول يسرب المعلومة لشخص آخر خائن، وحقيقة لا أعرف من يكون، رغم أنني حذر في هذا الموضوع لأنه وظيفتي”.

وختم الناخب بلماضي:”حسنا نتفق أن هذا الشخص يملك المعلومة، لكن ليس مجبرا على البوح بها في البلاطوهات والكشف عن طريقة والخطط التكتيكية التي سيلعب بها المنتخب، توقفوا عن هذه الأفعال”.