بلماضي:”مواجهات مالي دائما صعبة.. ولهذا السبب قمت بتغييرات عديدة”

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن مواجهات المنتخب الوطني ضد نظيره المالي، تاريخيا دائما ما كانت تتميز بصعوبتها.

وصرح بلماضي، أمس الأربعاء، لقناة النهار عقب نهاية اللقاء الودي ضد مالي:”تاريخ مواجهتنا للمنتخب المالي دائما ما كانت صعبة جدا”.

وأضاف بلماضي:”المنتخب المالي دائما ما كان يحتوي على تشكيلات جيدة، مثل هذه مباراة، وهذا لا يعد مفاجأة بالنسبة لنا”.

وتابع المتحدث:”قلتها سابقا، من الصعب تغيير العديد من اللاعبين في التشكيلة لتجريبهم، ومنح دقائق للعب، إنها مسألة ربط المجموعة مع بعضها”.

وأوضح الناخب جمال بلماضي:”تنتظرنا مواجهة أخرى في غضون أقل من 72 ساعة لهذا السبب قمت بعدة تغييرات على مستوى التشكيلة، لكن هناك من لايفهم هذا الشيئ”.