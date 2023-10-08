بلماضي:”مواجهتي الرأس الأخضر ومصر إختبارين جيدين”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، مواجهتي منتخبا الرأس الأخضر ومصر الوديتين المرتقبتين بتاريخ 12 و16 أكتوبر الجاري.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد:”مواجهة الرأس الأخضر، ستكون صعبة لذا يجب التركيز والإرادة لهذا لخوض هذا الإختبار، فالمنافس يطبق كرة جميلة ومتأهل لكأس إفريقيا”.

وأضاف بلماضي:”مواجهة مصر هي لقاء “داربي” نظرا لقوة وجودة المنتخبين، وسنكتشف مستوياته في هذه المواجهة خاصة وأنه يتكون من عدة لاعبين محترفين بأوروبا ونجوم نادي الأهلي”.