بلماضي:”مواجهتي الرأس الأخضر ومصر إختبارين جيدين”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، مواجهتي منتخبا الرأس الأخضر ومصر الوديتين المرتقبتين بتاريخ 12 و16 أكتوبر الجاري.
وصرح بلماضي، اليوم الأحد:”مواجهة الرأس الأخضر، ستكون صعبة لذا يجب التركيز والإرادة لهذا لخوض هذا الإختبار، فالمنافس يطبق كرة جميلة ومتأهل لكأس إفريقيا”.
وأضاف بلماضي:”مواجهة مصر هي لقاء “داربي” نظرا لقوة وجودة المنتخبين، وسنكتشف مستوياته في هذه المواجهة خاصة وأنه يتكون من عدة لاعبين محترفين بأوروبا ونجوم نادي الأهلي”.
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