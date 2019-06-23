“بلماضي”:”نحن من كنا أقوياء وليس كينيا من كانت ضعيفة !!”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن المنتخب الكيني لم يكن ضعيفا وإنما المنتخب الوطني هو من كان في المستوى سهرة اليوم الأحد.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة.

“لو نشاهد المباريات التي جرت لحد الآن في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 نلاحظ أن جميع المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان وجدت صعوبات كبيرة ضد منتخبات صغيرة على غرار المغرب ،نيجيريا ومصر”.

“أنا لا أضع المنتخب الوطني الجزائري كمرشح للتتويج بالكان لحد الآن رغم أن البعض يُرشحنا وذلك لعديد الأسباب خاصة النتائج المحققة في الدورة الآخيرة”.

“فزنا على منتخب كينيا الذي حقق مشوار رائعا في تصفيات كأس أمم إفريقيا وفوزنا جاء بعد أن شاهدنا جميع مبارياتهم وحللناهم من الناحية الدفاعية وكذا الهجومية”.

“حضرنا جيدا مباراة كينيا وأظن أن ليس منافسنا من كان ضعيفا وإنما نحن من قمنا بعملنا على أكمل وجه خاصة في الشوط الأول”.