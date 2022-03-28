بلماضي:”نعرف خطورة الكاميرون وهدفنا بلوغ المونديال بعيدا عن الحسابات”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن زملاء القائد رياض محرز يعلمون خطورة المنتخب الكاميروني.

بلماضي قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الإثنين بقاعة الندوات بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

“أعلم أن الكاميرونيين يشعرون بالحسرة من الخسارة في مباراة الذهاب، وهذا أمر منطقي لعدة أسباب”.

“يجب أن نحذر من المنتخب الكاميروني بالنظر لأنه يملك عديد مقومات النجاح على المستويين الفردي والجماعي”.

“اللاعبين أيضا يعلمون ذلك وهم على أقصى درجة من التركيز من التفوق في المباراة الثانية، هدفنا الرئيسي هو التأهل الى مونديال قطر بعيدا عن أي حسابات”.