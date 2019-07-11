“بلماضي”:”هذا تدخل في عملي وخياراتي”

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن إستعماله لأغلب اللاعبين خلال هاته “الكان” وهو مالم يحدث مع منتخبات آخرى.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية.

“أنت تتدخل في الأمور الفنية للمدرب الوطني بهذا السؤال ويجب أن أوقفك”.

“هل تظن أن التفكير في مباراة نيجيريا دون ضمان التأهل ضد كوت ديفوار هو ماكان يجب أن أقوم به، الأكيد لا”.

“كان يجب أولا حسم ورقة التأهل وأظن أننا المنتخب الوحيد الذي إستعمل أغلب لاعبيه في “الكان” وهو ماقلته منذ مدة”.

“قلتها منذ مدة إذا أردنا الذهاب بعيدا في “الكان” فذلك يأتي بجميع اللاعبين ال23″.