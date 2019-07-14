بلماضي:”هذا ماكنت أفكر فيه بعد ركلة جزاء نيجيريا”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه واللاعبون شعروا بالظلم بعد إعلان الحكم ركلة جزاء للمنتخب النيجيري.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة.

“لم أشاهد بعد لقطة ركلة الجزاء ولاأريد خلق قضية من شيئ تافه لكنني رأيت ركلة الجزاء المرفوضة للمنتخب التونسي ضد السنغال وأريد التأكد فقط إن كانت مشابهة لركلة جزاء نيجيريا”.

“ليس المهم بالنسبة لي أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضدنا وإنما مايهمني هو العودة في اللقاء بعد هدف التعادل”.

“أنا واللاعبون رأينا أنه من غير العادل إعلان تلك الركلة لصالح المنتخب النيجيري خاصة وأن المهمة أصبحت صعبة”.

“كان يمكن للركلة أن تؤثر علينا وعلى تركيزنا ونتلقى هدف من خطأ بسيط”.