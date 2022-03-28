بلماضي:”هذا ما ركزنا عليه قبل معركة الكاميرون غدا”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن النُقطة التي ركز عليها قبل مواجهة الغد أمام الكاميرون.

بلماضي قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الإثنين بقاعة الندوات بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

“بعد المباراة الشاقة أمام الكاميرون في الذهاب ركزنا كثيرا على الاسترجاع خاصة من الناحية البدنية والنفسية والعصبية أيضا”.

كما أضاف بلماضي:”لدينا كل الامكانيات بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى ولدينا طاقم مُتكامل من أجل الاسترجاع بأفضل طريقة لهاته المعركة الثانية أمام الكاميرون”.

قبل أن يختم:”عند تحقيق نتيجة إيجابية يكون التحضير سهل خاصة وأن المعنويات تكون مُرتفعة”.