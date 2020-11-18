بلماضي:”هذا ما يحتاجه عطال وبوداوي في نيس”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن اللاعبين القادمين من الجزائر يحتاجون للدعم من أنديتهم وعائلاتهم للتألق في ظل الاختلاف الثقافي.

بلماضي قال لقناة “آرمسي” أمسية اليوم الأربعاء:”يوسف عطال يعلم ما أفكر فيه من جانبه.. هو شخص رائع ولاعب رائع أيضا وهذا مايهمني أكثر”.

“عطال قدم من الجزائر لنيس رغم أنه لعب موسم في بلجيكا وهذا أمر معقد جدا، لذلك هو يحتاج لتواجد شخص من عائلته بجانبه في نيس”.

“أنا أؤيد وجود دعم خاصة من الأندية ليتعلم اللاعب الاحتراف والمتطلبات لأن الصدمة الثقافية هائلة بالنسبة للاعبين القادمين من الجزائر”.