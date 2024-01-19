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الرياضة

بلماضي:”هناك إنسجام في الجهة اليسرى وهذا أمر مرضي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلماضي:”هناك إنسجام في الجهة اليسرى وهذا أمر مرضي”
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كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن رضاه التام على مستوى لاعبي المنتخب الوطني ، يوسف بلايلي، ريان أيت نوري، وإسماعيل بن ناصر.

وصرح بلماضي اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة بوركينا فاسو:”إعتدنا على اللعب بأسلوب متوازن”.

وأضاف بلماضي:”لا أملي أي أوامر بالتركيز على اللعب على أي جهة، لكن أحيانا نركز على نقاط ضعف المنافس، لمباغتته”.

وتابع بلماضي:”إنسجام الثلاثي، ايت نوري بلايلي وبن ناصر، في مواجهة أونغولا،  ساهم في اللعب بقوة على الجانب الأيسر”.

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