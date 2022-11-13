بلماضي: “آيت نوري سيكون حاضرا معنا في هذا الموعد”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية اللاعب ريان آينت نوري، كاشفا موعد التحاق هذا الأخير بالمتخب الوطني.

وصرح بلماضي: “آيت نوري قام بتغير جنسيته الرياضية، وتلقينا مراسلة من اليففا تأكد انضمامه للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

كما أضافك “لم يتمكن آيت نوري من الالتحاق بنا في التربص الحالي، لأسباب عائلية قاهرة والتي تعود لفترة طويلة”.

وأردف: “اتصالاتنا مع آيت نوري انطلقت في أكتوبر 2019، حينها كان سنه 19، تحدثت معه ولم يوافق، ورفضنا الضغط عليه”

وتابع جمال بلماضي: “آيت نوري بامكانه التواجد معنا شهر مارس، إذا كان في أفضل مستوياته، وهو لاعب جيد يملك امكانيات كبيرة نتمنى له التوفيق”.