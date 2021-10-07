بلماضي: “أتحمل المسؤولية كاملة في تعادلنا أمام بوركينا فاسو”

أكد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، تحمله كامل المسؤولية في التعادل الأخير الذي حققه الخضر امام بوركينافاسو.

وعاد بلماضي للحديث عن هذه المواجهة، أين صرح: “أتحمل المسؤولية كاملة في التعادل الذي حققناه أمام منتخب بوركينافاسو”. وتابع قائلا:” “ماحدث لنا أمام بوركينافاسو يحدث لأي منتخب، رغم أن الحكم حرمنا من ضربة جزاء في لقطة محرز”.

وأضاف: “نحن دائما نقوم بعملنا بجهد كبير، وعزيمة كبيرة، سواء مدربين، أو لاعبين، ونتمنى التوفيق من الله”.

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