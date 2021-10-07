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الرياضة

بلماضي: “أتحمل المسؤولية كاملة في تعادلنا أمام بوركينا فاسو”

بقلم كريم تيغريمت
بلماضي: “أتحمل المسؤولية كاملة في تعادلنا أمام بوركينا فاسو”
الناخب الوطني
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أكد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، تحمله كامل المسؤولية في التعادل الأخير الذي حققه الخضر  امام بوركينافاسو.

وعاد بلماضي للحديث عن هذه المواجهة، أين صرح: “أتحمل المسؤولية كاملة في التعادل الذي حققناه أمام منتخب بوركينافاسو”. وتابع قائلا:” “ماحدث لنا أمام بوركينافاسو يحدث لأي منتخب، رغم أن الحكم حرمنا من ضربة جزاء في لقطة محرز”.

وأضاف: “نحن دائما نقوم بعملنا بجهد كبير، وعزيمة كبيرة، سواء مدربين، أو لاعبين، ونتمنى التوفيق من الله”.

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