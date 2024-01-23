بلماضي :”أتحمل المسؤولية وهذا سبب إقصائنا من الكان”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الأسباب الحقيقية وراء الإقصاء في الدور الأول من كان كوت ديفوار.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “منذ زمن وانتم واجدين للأمر هذا،والتحدث عن الإقصاء، لا أريد الحديث عن امور بعيدة عن كرة القدم، حدثت أمور في المباراة، سيطرنا على الشوط الاول أمام موريتانيا، أنا متأسف عن الخروج من كان الكاميرون”.

كما أضاف بلماضي “عملنا بشكل جدي ووسط أجواء جيدة كما وضعوا لنا كل التجهيزات”.

وأردف بلماضي “بعض الحكام يتحايلون، بالاعتماد على حكام التماس، في اللعب بطريقتهم الخاصة، و حتى الـ var أصبح ممنوع علينا”.

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