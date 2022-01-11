بلماضي: “أتحمل مسؤولية التعادل وعلينا أن نتدارك أمام غينيا الإستوائية”
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية التعثر المسجل في مباراة اليوم أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.
وتحدث جمال بلماضي عن هذه الهزيمة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:
“في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم، كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية، علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”
بلماضي ينفض الغبار عن أشباله.. هذا ما سأفعله
أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن أشباله في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.
وقال الرجل الأول في “الخضر”، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.
وأضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها”.
ورفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر، ولكنه توعد بوضع النقاط على الحروف معهم وجها لوجه.
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ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي ردّة فعل إيجابية بالنسبة للتعادل المخيّب اليوم أمام منتخب سيراليون بملعب جابوما.
وقال بلماضي عن التحضيرات التي ستبدأ اليوم خلال الندوة الصحفية “انا مسؤول عن الهزيمة و اتحمّلها، صحيح أن النتيجة أعتبرها سلبية”.
وأضاف “بداية من يوم غد. سنشرع في التحضيرات مباشرة وسنفعل المستحيل للعودة إلى الطريق الصحيح”.
وفي تصريح جانبي له كشف بلماضي عن علاقته الجيّدة مع اللغة العربية ودافع عنها”تكلّم سأجيبك.. لكن المسؤولين هنا أضن أنّهم يمنعون ذلك” أضاف ” تفضّل تفضّل سأجيبك”.
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ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي في قمة الغضب خلال تفاعله مع لقطات مباراة المنتخب الوطني أمام سيراليون التي انتهت بالتعادل السلبي.
وجلب بلماضي الأنظار طيلة التسعين دقيقة التي شاهدها من بنك الإحتياط. خاصة في اللقطات التي ضيّعها المهاجمون أبرزها لقطة بغداد بونجاح في العشر دقائق الأخيرة.
يذكر أن بلماضي أجرى عدد من التغييرات وصلت إلى 5، لكن اللاعبون لم يفلحوا في افتتاح باب التسجيل.
فيما يملك المنتخب الوطني أمالا كبيرا في رد الاعتبار لنفسه و تجاوز الدور الأول.
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دخل الناخب الوطني جمال بلماضي في مشادات كلامية مع أحد الصحفيين الإيفواريين خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة التي تعثر فيها الخضر أمام سيراليون ظهيرة اليوم الثلاثاء.
وحاول الصحفي الإيفواري إستفزاز الناخب الوطني جمال بلماضي بطرحه سؤال حول إصراره على الحديث عن حرارة الطقس منذ الندوة الصحفية الأولى، وإستفسر الصحفي عن حالة الطقس في الجزائر.
وقال بلماضي: “لا أعتقد أنني أصريت على الحديث عن الحرارة منذ الندوة الصحفية الأولى لكن هل تريد أن تقارن حالة الطقس هنا في دوالا مع الجزائر”؟
“لعلمك الجو افي الجزائر جد بارد في هذه الفترة .. ولا تتعمق كثيرا في هذا السؤوال لأنك “تخبط في الحيط”
“الجو في الجزائر بارد في هذه الفترة سواء على الثانية أو السادسة مساءا.. هل أنت صحفي أو مختص في الطقس”؟