بلماضي: “أتطلع لقيادة الجزائر لمونديال 2022”

الرياضة
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بلماضي: “أتطلع لقيادة الجزائر لمونديال 2022”
بقلم أمير بهلول

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن هدفه الأغلى مع الخضر بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال “بلماضي” في تصريحات للصحافة القطرية: “لقد شكلت زيارة المنتخب الجزائري لمختلف منشآت قطر لمونديال 2022 حافزا كبيرا للمنتخب”.

وأضاف: “نتطلع جميعا كلاعبين وكمدربين للمشاركة في مونديال قطر 2022″.

وتابعّ: ” تحدث مع محرز وزملائه الذين أعربوا عن حماسهم للتواجد مع منتخب بلادهم، في النسخة المقبلة من المونديال، وسيقاتلون من أجل التأهل”.

في حين ختم كلامه: “بالنسبة لي كمدرب زيارة هذه المنشآت، كانت مهمة لمنتخب سيستهل مشواره لخوض نهائيات كأس إفريقيا”.


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