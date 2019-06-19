بلماضي: “أتطلع لقيادة الجزائر لمونديال 2022”

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن هدفه الأغلى مع الخضر بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال “بلماضي” في تصريحات للصحافة القطرية: “لقد شكلت زيارة المنتخب الجزائري لمختلف منشآت قطر لمونديال 2022 حافزا كبيرا للمنتخب”.

وأضاف: “نتطلع جميعا كلاعبين وكمدربين للمشاركة في مونديال قطر 2022″.

وتابعّ: ” تحدث مع محرز وزملائه الذين أعربوا عن حماسهم للتواجد مع منتخب بلادهم، في النسخة المقبلة من المونديال، وسيقاتلون من أجل التأهل”.

في حين ختم كلامه: “بالنسبة لي كمدرب زيارة هذه المنشآت، كانت مهمة لمنتخب سيستهل مشواره لخوض نهائيات كأس إفريقيا”.