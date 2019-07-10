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بلماضي: “أتمنى أن تُستغل تقنية “الفار” بإيجابية في مباراتنا”

الرياضة
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بلماضي: “أتمنى أن تُستغل تقنية “الفار” بإيجابية في مباراتنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الناخب الجزائري، جمال بلماضي، رأيه بخصوص تقنية “الفار”، التي سيتم إستعمالها خلال مواجهة الخضر، أمام كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي “الكان””.

وصرح جمال بلماضي، في هذا الخصوص: “آخر مرة تم فيها استعمال تقنية “الفار”، كان في رابطة أبطال إفريقيا، لكنها لم تشتغل”.

وأضاف: “هي تقنية جيدة، تساهم في مساعدة الحكم على اتخاذ القرار الصائب، في العالم الأغلبية سعداء بها، لأنها تمنح الحق لأصحابه”.

وتابع بلماضي: “أتمنى أن تشتغل جيدا في مباراتنا غدا أمام كوت ديفوار، وأن يحسن توظيفها، وأن تعود بالإيجاب على المباراة”.

وختم جمال بلماضي: “سنرى غدا ما ستقدمه هذه التقنية، نتمنى أن لا يكون لها تأثير سلبي على المباراة، وأن يكون الجميع سعيدا باستعمالها”.


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