بلماضي : “أتمنى تأهل هذه المنتخبات إلى المونديال”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي تفاؤله الكبير في الذهاب بعيدا في منافسة تصفيات مونديال 2022 قبل مواجهة جيبوتي الجمعة.

وقال بلماضي في تصريح مقتضب له لليوتوبور المصري علي سعيد “إذا واجهنا مصر سنكون مجبرين باللعب من أجل الفوز”

وعن إمكانية مواجهة بلماضي ولاعبيه للمنتخبات العربية مستقبلا قال بلماضي: “الروح الرياضية هي كل شيء في عالم كرة القدم، منتخب مصر منتخب قوي والمغرب وتونس كلهم في المستوى العال”.

وكشف بلماضي عن أمنياته التي تتمثل في تأهل المنتخبات إلى المونديال “إن شاء الله كل بلد عربي يتأهل إلى المونديال “.

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خاض أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني المحلي ثاني حصة تدريبية بدبي الإماراتية تحسبا لمواجهة نيوزيلندا وديا.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الحصة التدريبية الثانية.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”الحصة التدريبية الثانية للخضر بدبي، تحضيرا لودية نيوزلندا بعد غد الجمعة”.

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