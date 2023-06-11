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الرياضة

بلماضي: “أتمنى تواجد بن ناصر معنا في الكان المقبل لكن..”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “أتمنى تواجد بن ناصر معنا في الكان المقبل لكن..”
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تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية نجمه اسماعيل بن ناصر، مبديا أمله في ضمان جاهزيته خلال “الكان” المقبل.

قال بلماضي، في هذا الخصوص: “من الطبيعي انني أتمنى تواجد بن ناصر معنا، ومشاركته في “الكان” المقبل”.

كما أضاف: “في المقابل حاليا علينا التعامل مع الوضع الراهن، بايجاد من يخلفه، وإذا عاد في الوقت المناسب الحمد لله”.

وتابع جمال بلماضي: “لا يمكننا التكهن بموعد عودة بن ناصر، اصابته نادرة جدا في سنه، ومعقدة جدا”.

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