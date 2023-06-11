بلماضي: “أتمنى تواجد بن ناصر معنا في الكان المقبل لكن..”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية نجمه اسماعيل بن ناصر، مبديا أمله في ضمان جاهزيته خلال “الكان” المقبل.

قال بلماضي، في هذا الخصوص: “من الطبيعي انني أتمنى تواجد بن ناصر معنا، ومشاركته في “الكان” المقبل”.

كما أضاف: “في المقابل حاليا علينا التعامل مع الوضع الراهن، بايجاد من يخلفه، وإذا عاد في الوقت المناسب الحمد لله”.

وتابع جمال بلماضي: “لا يمكننا التكهن بموعد عودة بن ناصر، اصابته نادرة جدا في سنه، ومعقدة جدا”.