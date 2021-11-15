بلماضي.. أتمنى رؤية جماهير الخضر في كورنيش الدوحة

أبدى جمال بلماضي، ثقته في قدرة قطر على تنظيم أفضل طبعة من كأس العالم، كما أعرب عن أمله في رؤية جماهير الخضر بالدوحة.

وصرح بلماضي: “أتوقع أن تنجح قطر في تنظيم أفضل طبعة من كأس العالم، بالنظر لمعرفتي الشخصية بهذه الدولة وامكانياتها”

وأضاف: “الملاعب القطرية في القمة، بالإضافة للهياكل القاعدية المتوفرة هناك، والتنظيم، وهذا ما يحمسنا أكثر للمشاركة”.

وتابع جمال بلماضي: “أتمنى أن ننجح في مهمتنا غدا، وفي المباراة الفاصلة، لرؤية جماهيرنا في كورنيش الدوحة خلال المونديال”.

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