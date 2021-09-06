بلماضي: “أتينا إلى المغرب سعيا لتحقيق الفوز”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن نواياه، في المباراة التي ستجمع الخضر بمنتخب بوركينا فاسو، لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، مبديا عزمه على تحقيق الفوز.

وفور وصوله إلى المغرب، صرح بلماضي، للصحافة المحلية: “الرحلة كانت سريعة وجرت في ظروف جيدة”

وأضاف: “من حسن حظنا قمنا بسفرية قصيرة، مقارنة بما كان مبرمجا في وقت سابق، وهذا الأمر ايجابي بالنسبة لنا، ونتيجة المباراة ستحدد ما إذا كان تنقلنا هذا ايجابيا”.

وأردف الناخب الوطني، بخصوص مواجهة بوركينا فاسو: “أتينا إلى هنا سعيا لتحقيق الفوز، وسنعمل من أجل ذلك”.

وتابع جمال بلماضي: “لدينا بعض الأخبار بخصوص الملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة، أين علمنا أن الأرضية صالحة من أجل تقديم مباراة في المستوى”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره البوركينابي، مقررة يوم غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.