بلماضي: “أداء بلايلي لم يفاجئنِ ..تعوّدت عليه”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي بأداء اللاعب يوسف بلايلي مسجل الهدف الوحيد في مباراة اليوم أمام بوتسوانا

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية المباراة، تحدث من خلالها عن الفوز المحقق أمام بوتسوانا.

“بلايلي عودنا على مباريات كبيرة، ولقطات رائعة مثل هذه، وأعتقد أنه لم يفاجئنِ اليوم، وأنا أعجبني مردوده كثيرا”

وأضاف: “الشيء الذي يجب الإشادة به هو روح المجموعة، حتى ولو أننا واجهنا منتخبا لم يشكل أي خطورة علينا، لكن في مباريات مثل هذه قلنا للاعبينا أنه في أي لحظة يمكن أن نمر بمواقف مثل هذه، ربما لمسة يد أو ركلة جزاء وهذا أمر وارد”.

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