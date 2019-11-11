بلماضي: ” أرسلت محرز في TAXI بسبب تأخره 30 ثانية”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي تفاصيل معاقبة اللاعب رياض محرز وحرمانه من المواجهة الودية أمام منتخب مالي.

وتحدث بلماضي عن مشوار النجمة الثانية خلال روبورتاج مطول بث على قناة Bein sport أمسية الإثنين قائلا:

“محرز هو القائد، وعليه أن يكون مثاليا، كلاعب وقائد.. في ذلك اليوم خرج ثلاثين ثانية وراء اللاعبين، كنا جميعا في الحافلة من أجل الإنطلاق، والبرغم من أن بعض اللاعبين شاهدوه متجها نحو الحافلة إلا أنني طلبت من السائق أن ينطلق”

“وصل محرز بعدها إلى الملعب في سيارة أجرة، وفضل البقاء ليشاهد التدريبات مثل الطفل مسكين، ولم يلعب المباراة أمام مالي، وكانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، وكان هذا التصرف بمثابة رسالة للاعبين الآخرين، خاصة أنهم يدركون جيدا أنه لدي علاقة قريبة بيني وبين محرز وعلاقة مميزة لكن العمل يختلف علن العلاقة”.