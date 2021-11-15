بلماضي.. أرضية تشاكر بحال أفضل مما كانت عليه

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، رضاه عن الحالة التي تتواجد عليها أرضية ملعب مصطفى تشاكر، قبل مواجهة بوركينا فاسو

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “تدربنا أمس على أرضية ملعب تشاكر وكنا متشوقين للوقوف على مدى جاهزيته”.

وأضاف الناخب الوطني: “وجدنا الأرضية بحال جد أفضل وتسمح بممارسة كرة القدم وتطبيق طريقة لعبنا بشكل أفضل مقارنة بآخر مباراة”.

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