بلماضي: ” أرغب في رؤية براهيمي محرز وأوناس في الهجوم وليس في الدفاع”

كشف الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي عن نواياه الهجومية خلال فترة إشرافه على المنتخب الوطني، إنطلاقا من مواجهة غامبيا في الثامن شهر سبتمبر المقبل.

ونشط الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت بقاعة المؤتمرات عمر كزال التابعة للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وتحدث بلماضي عن خطة لعب المنتخب الوطني قائلا:أرغب أن أرى براهيمي محرز أوناس في الهجوم وليس كمدافعين”

وأضاف: ” لا يمكنني الكشف عن الخطة التي سنلعب بها مستقبلا، لكن المهم هو إعادة الروح لهذا المنتخب”.